PSV legt het af tegen Wolfsburg

De Duitsers, met Wout Weghorst in de basis, namen in de eerste helft via Maximilian Arnold (indirecte vrije trap) en William (kopbal) afstand van het PSV van Mark van Bommel. In de beoogde basiself van Van Bommel was voor het eerst de naam Toni Lato te zien. De Spaanse linksback, die nog een wat nerveuze indruk maakte in zijn eerste duel zonder Valencia-shirt, speelde een helft mee en heeft daarmee belangrijke eerste speelminuten in de benen.

Tegen de eerste elf van Wolfsburg creëerde PSV nauwelijks iets in de eerste 45 minuten, op een kopballetje van Sam Lammers (uit een corner) en een geblokte voorzet van Denzel Dumfries (na dribbel Donyell Malen) na.

Dat ging in de tweede helft een stuk beter, al speelde PSV toen tegen de bankbezetting van de Duitsers uit de eerste helft (daarbij ook Jeffrey Bruma). Meest fijne voor de aanhang van PSV was daarin de terugkeer van Hirving Lozano. Die liet direct zien volledig fit te zijn en bracht vanaf rechts (hij kwam voor Sam Lammers, waardoor Steven Bergwijn een meer centrale rol kreeg) de dreiging die PSV goed kan gebruiken. Al is het vanaf nu, met zijn eerste minuten als signaal weer volledig fit te zijn, de vraag hoe lang de Mexicaan nog in Eindhoven zal spelen.

Ook zijn landgenoot Guti viel alweer in. Hij was vorige week nog bij de finale Gold Cup met Mexico, maar de middenvelder is zo gedreven zijn kans te grijpen onder Van Bommel, dat hij na een mini-vakantie maandag alweer meetrainde en vandaag alweer zijn eerste minuten maakte.

Over een kleine week moet PSV er klaar voor zijn, als in Eindhoven het eerste duel in de voorrondes van de Champions League wacht tegen Basel (dinsdag).