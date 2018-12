Oranje hockeyers wacht heksenketel: ’Alleen maar mooi’

In het Kalinga Stadium in Bhubaneshwar zal het donderdagmiddag, tijdens de kwartfinale van het WK tussen Nederland en gastland India, niet anders zijn. Zo chaotisch en luidruchtig als het dagelijkse bestaan op straat is, zo ordeloos zal het er op de door 15.000 supporters bevolkte tribunes aan toe gaan. Welke ploeg er in slaagt naar hartenlust te surfen op de aanhoudende golven van kabaal, plaatst zich bij de laatste vier landen die strijden om de mondiale titel.

Gastspeler

Hoe groot hockey is in Bhubaneshwar, ondervindt Oranje’s aanvoerder Billy Bakker deze weken aan den lijve. De aanvoerder van Oranje speelde ooit, als gastspeler in de lucratieve Hockey India League, voor de lokale Kalinga Lancers, de landskampioen van 2017. Nu wordt hij dagelijks aangestaard op straat, zodra hij zich even buiten het luxueuze spelershotel begeeft. En mocht de lokale bevolking per ongeluk vergeten zijn hoe de Amsterdammer er ook alweer uit ziet, dan hoeven ze maar een blik op de muren rond het stadion te werpen. Daar prijkt zijn afbeelding meer dan levensgroot, als boegbeeld van het Nederlands elftal.

Billy Bakker tijdens de training van Oranje. Ⓒ ANP

Sinds het goud van het WK van 1975 in Kuala Lumpur aast India al 43 jaar tevergeefs op de wereldtitel. Aan de hartstochtelijke steun van het eigen publiek zal het vandaag niet liggen. De ambiance in het Kalinga Stadion kan Bakker in ieder geval niet vijandig genoeg zijn. „Het is alleen maar mooi wanneer een uitzinnig stadion voor de tegenpartij is. Zij hebben daarmee de druk van een complete natie op hun schouders. Dat is alleen maar in ons voordeel.”

Zes keer eerder

Zes keer eerder traden Nederland en India op een wereldkampioenschap tegen elkaar aan in het strijdperk. Oranje trok daarin vijfmaal aan het langste eind, terwijl de Indiërs er één keer in slaagden een gelijkspel uit het vuur te slepen.