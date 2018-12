Strootman heeft opnieuw vrij weekeinde door ’gele hesjes’

Op last van de lokale autoriteiten is de competitiewedstrijd tussen beide clubs die voor zondagavond op het programma stond afgelast. Vorige week konden Bordeaux en Marseille, club van Kevin Strootman, ook al niet voetballen vanwege de massale demonstraties in Frankrijk.

Ook de duels Guingamp - Rennes, OGC Nice - Saint-Etienne en Nantes - Montpellier (Samstag) gaan komend weekeinde niet door.

De Franse politie heeft de handen vol aan de demonstranten. De druk op het korps is groot, waardoor er weinig agenten overblijven om de orde te bewaken rond de voetbalwedstrijden. Afgelopen week werden veel duels in de Ligue 1 afgelast en uitgesteld.

Bekijk hier de stand en het programma in de Ligue 1