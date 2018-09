Jackie Groenen lacht het laatst in Duitsland

"Daar maakten ze wel eens grapjes over”, lachte Groenen. "Zij zeiden ’oh, die zien we na de poulefase alweer terug’, maar ik keer daar straks terug als Europees kampioen. Dat ga ik er natuurlijk nog wel even inwrijven.”

Want de Duitse vrouwen waren na de kwartfinale alweer thuis. Groenen staat ondanks de lage verwachtingen van haar teamgenoten nu met de hoofdprijs in handen, die decennialang in bezit was van de Duitse equipe zelf. Het vasthouden van de EK-titel waar de Oranjevrouwen zo lang naar hunkerden, zorgde voor diepe emoties bij de speelsters. Zij werden al voor het laatste fluitsignaal helemaal gek.

"Na de 4-2 van Vivianne Miedema zag ik al speelsters lachen en een paar werden zelfs al emotioneel”, lachte Daniëlle van de Donk na afloop. "Dit voelt raar en gek. Ik heb een wow-gevoel. We hebben gewoon goud binnen! Wie het snelste dronken wordt? Sarina (de bondscoach, red.)!”

Waar een aantal speelsters het, bevangen door emoties, niet eens meekregen, daar kwamen de woorden van minister-president Mark Rutte in de kleedkamer wél binnen bij Mandy van den Berg. "Hij zei dat we er een onvergetelijke zomer van hebben gemaakt en ik denk dat dit zo is”, zei de vrouw die dit toernooi met de heftigste emoties te maken kreeg toen zij als captain werd gepasseerd, maar alles in het teken bleef stellen van het heilige doel: de Europese titel.

Sari van Veenendaal kon van verwondering amper nog wat uitbrengen. "Dit is bizar, zó onwerkelijk”, zei de keepster, die Oranje opnieuw een aantal keer op de been hield. "Normaal heb ik altijd mijn woordje wel klaar, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. We droomden hier allemaal van, maar durfden hardop niet eens op een EK-titel te hopen.”