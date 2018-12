’Publiek staat niet aan kant van Jan Dekker’

De 28-jarige darter treft in de persoon van Lisa Ashton één van de twee vrouwen in het deelnemersveld. Ashton is bij de BDO viervoudig wereldkampioen bij de vrouwen. Voormalig topdarter (en tegenwoordig analist bij Sky Sports) Wayne Mardle is benieuwd naar het resultaat.

’Publiek niet met hem’

„Ik wens Jan veel succes. Laten we eerlijk zijn, het publiek zal niet aan zijn kant staan”, aldus The Mouth from The South. „Jan zal niet blij zijn met Lisa, want de druk ligt toch bij hem en dat weet hij.”

Voor De Zwaan (22) staan er hopelijk twee wedstrijden op de rol. Weet hij de eerste horde (Nitin Kumar) te nemen, dan wacht hem in de laatste partij van de avond een clash met regerend wereldkampioen Rob Cross. De Zwaan, bijgenaamd The Black Cobra, diende Michael van Gerwen dit jaar twee keer een gevoelige nederlaag toe.

Stunt

Zo schakelde hij de nummer 1 van de wereld bij de majors World Matchplay en UK Open in een vroegtijdig stadium uit. Een toernooizege leverde het De Zwaan overigens niet op, maar een nieuwe stunt hangt in Alexandra Palace zeker in de lucht.