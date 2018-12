Wereldkampioen Cross: ’Dat is nu compleet anders’

Wie de tegenstander van Cross wordt, is nog niet bekend. Als nummer twee van de wereld stroomt hij pas in de tweede ronde in. Zijn opponent komt uit de partij tussen Jeffrey de Zwaan en Nitin Kumar. De kans is dus aanwezig dat Cross bij zijn eerste optreden een Nederlander treft.

„Het is het grootste toernooi in de wereld, dus ik moet er klaar voor zijn. Zo’n eerste wedstrijd kan altijd een beetje nerveus verlopen, maar terugkeren naar Alexandra Palace brengt het beste in mijn naar boven”, stelt Cross, die vorig jaar in de halve finale liefst vijf wedstrijdpijlen tegen Michael van Gerwen overleefde. Daarna won hij in de finale van legende Phil Taylor.

Cross beseft als geen ander dat de editie van vorig jaar niet met het aanstaande WK is te vergelijken. „Dat is nu compleet anders. De laatste keer lag er geen druk om mijn schouders, dat is nu wel anders.”