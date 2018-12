Goud voor Kromowidjojo op 100 vrij

De Nederlandse zwemster tikte na 4x25 meter aan in een tijd van 51,14. Femke Heemskerk klokte 51,60 en vister daarmee zilver uit het water. De 21-jarige Amerikaanse Mallory Comerford eindigde als derde in 51,63.

Sterke start

’Kromo’ nam dankzij haar ijzersterke onderwatertechniek direct na de start de leiding. Na 50 meter keerde ze precies gelijk met Comerford, maar met machtige slagen zwom de Groningse daarna weg. Kromowidjojo pakte zo haar tiende wereldtitel op de kortebaan.

Medailleoogst

Voor Kromowidjojo betekende het haar vierde medaille van deze week, voor Heemskerk al haar vijfde. De Nederlandse topzwemsters waren onderdeel van de estafetteploegen die zilver pakten op de 4x100 vrij en 4x50 vrij gemengd en brons op de 4x50 wissel. Heemskerk zwom individueel naar het brons op de 200 vrij.

Kromowidjojo veroverde in 2010 ook al het goud op het ’koninginnennummer’ bij de WK kortebaan in Dubai. Heemskerk was vier jaar later de beste op de 100 vrij in Doha. Bij de vorige WK in Windsor, twee jaar geleden, moest ’Kromo’ genoegen nemen met zilver achter Brittany Elmslie. De Australische ontbreekt in Hangzhou evenals Sarah Sjöström, de Zweedse die zich de laatste jaren heeft opgeworpen als de grootste concurrente van Kromowidjojo.

Kromowidjojo verdedigt later deze week haar wereldtitel op de 50 vrij.