AC Milan deelt in slotfase tik uit aan Manchester United, Kane schiet Spurs richting kwartfinales

Franck Kessié leek het sterk gestarte Milan al in de elfde minuut op voorsprong te hebben gezet. Maar de VAR had gezien dat de Ivoriaan de bal met de hand had beroerd, een dubieuze beslissing. Milan-coach Stefano Pioli beschikte slechts over twee fitte aanvallers door blessures van onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic en Mario Mandzukic. Toch kreeg de ploeg kansen, onder meer voor de Belg Alexis Saelemaekers, wiens schot werd gestopt door Dean Henderson, de vervanger van David de Gea.

Donny van de Beek geblesseerd

Ook United miste spelers als Paul Pogba en Juan Mata. Donny van de Beek was niet fit genoeg om te spelen. Harry Maguire verzuimde de thuisploeg in de 38e minuut op voorsprong te zetten. Hij raakte van dichtbij de paal.

De na rust ingevallen Diallo opende in de 50e minuut de score. De pas 18-jarige Ivoriaan, in januari overgenomen van Atalanta Bergamo. werd van ver door het midden bereikt door Bruno Fernandes. Het talent kopte de bal achterwaarts over Gianluigi Donnarumma. Het was zijn eerste doelpunt voor ManUnited en leek lang de winst op te leveren. Tot Kjaer van dichtbij raak kopte.

Nicolae Stanciu heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

Rangers

Het Schotse Rangers speelde eveneens met 1-1 gelijk, op het veld van Slavia Praag. De Tsjechen kwamen na zeven minuten op voorsprong via Nicolae Stanciu. In de 36e minuut maakte Filip Helander gelijk.

Kiev

Dinamo Kiev verloor thuis met 2-0 van Villarreal waarvoor Pau Torres en Raúl Albiol de doelpuntenmakers waren.

Kane schiet Spurs richting kwartfinales Europa League

Met twee doelpunten heeft Harry Kane zijn ploeg Tottenham Hotspur een aardig eind op weg geschoten richting de kwartfinales van de Europa League. De Spurs versloegen op eigen veld Dinamo Zagreb met 2-0. Volgende week is de return.

Tottenham heeft, net als stadgenoot Arsenal, wellicht het winnen van de Europa League nodig om zich te plaatsen voor de Champions League. Spurs heeft in ieder geval een reëel zicht op het bereiken van de laatste acht. Kane zette de thuisploeg na 25 minuten op voorsprong . Nadat Erik Lamela op de paal had geschoten, trof de aanvoerder wel doel. De in de 65e minuut ingevallen Steven Bergwijn miste, op aangeven van Gareth Bale, de kans op de 2-0. Niet veel later viel het doelpunt alsnog, weer via Kane.

Arsenal

Arsenal won in Griekenland met 3-1 van Olympiakos, de ploeg die PSV uitschakelde. Huurling Martin Ødegaard zette de Londenaren voor rust met een hard schot op voorsprong. Na een klein uur maakte Youssef El Arabi gelijk, maar Gabriel en Mohamed Elneny bezorgden Arsenal een ruime zege.

Karsdorp

Rick Karsdorp won met AS Roma met 3-0 van Sjachtar Donetsk. Aanvoerder Lorenzo Pellegrini zette Roma in de 23e minuut op voorsprong. Ruim een kwartier voor tijd zorgde Stephan El Shaarawy voor de 2-0, niet veel later gevolgd door een doelpunt van Gianluca Mancini. De Romeinen zullen volgende week zonder al te veel zorgen afreizen naar Oekraïne voor de return.

Granada

Granada versloeg op eigen veld het Noorse Molde met 2-0. Jorge Molina en Roberto Soldado maakten de doelpunten.