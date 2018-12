Bayern-verdediger: ’Nog niet zo druk gehad als tegen Ajax’

„Ik geloof niet dat ik het dit seizoen eerder zó druk heb gehad”, aldus Süle.. „Het was duidelijk wat Ajax wilde, ze zetten ons vanaf het begin onder druk. Daardoor konden we niet op onze gebruikelijke manier opbouwen, maar kregen we wel een aantal grote kansen uit de tegenaanval. Die speelden we slecht uit, we hadden zeker twee of drie keer moeten scoren in de eerste helft.”

Domme tegengoals

Dat gebeurde niet - alleen Robert Lewandowski trof één keer doel in het eerste bedrijf - waarna Ajax na rust nog meer op het Duitse doel beukte. „Door onze voorsprong was het logisch dat Ajax meer en meer zou komen”, wist Süle. „We hebben lange tijd goed verdedigd, maar uiteindelijk domme tegengoals gekregen die we hadden moeten voorkomen. Ajax heeft werkelijk een geweldige wedstrijd tegen ons op de mat gelegd met al die jonge spelers.”

Interessant

Dat Süle in de Johan Cruijff ArenA zijn ’drukste’ wedstrijd van het seizoen speelde, daar kon de Duitser wel van genieten. „Ajax wilde graag eerste worden, maar wij natuurlijk ook. Dat we dat in deze wedstrijd in deze atmosfeer voor elkaar hebben gekregen, daar haal ik ontzettend veel plezier uit. Het is een van de meest interessante wedstrijden uit mijn carrière geweest.”