’PSV benadert Robben voor terugkeer’

De Eindhovenaren hebben de vleugelaanvaller via trainer Mark van Bommel gepolst. De oefenmeester heeft zijn voormalig ploeggenoot een appje gestuurd. „Er is contact geweest met Arjen. Via Mark (Van Bommel, red.), die met Arjen heeft gevoetbald, is hem een berichtje gestuurd. Het is natuurlijk aan Arjen zelf om die behoorlijke afweging te maken”, aldus Gerbrands.

Of Robben ook daadwerkelijk terugkeert naar PSV, is nog maar de vraag. De speler van Bayern München gaf vorige week aan er nog niet uit te zijn wat hij wil doen na dit seizoen.

Robben speelde van 2002 tot en met 2004 bij de Eindhovenaren. In 56 wedstrijden scoorde hij toen 18 keer.