Ongeluk met heftruck houdt Knegt weg van EK

Volgens bondscoach Jeroen Otter is zelfs zijn deelname aan het WK half maart hoogst onzeker. „Al weet je het bij Sjinkie nooit, hij blijft een bijzondere knaap.”

Knegt raakte dinsdagavond bekneld tussen een heftruck en een kozijn van een schuurdeur. Na een bezoek aan de spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Heerenveen volgde een dag later een MRI-scan. Donderdag volgde ook nog een bezoek aan het AMC in Amsterdam. Conclusie: de kuitspier in zijn linkeronderbeen is ernstig beschadigd. Knegt moet vier weken met een spalk herstellen en daarna revalideren.

Enorme domper

„Een flinke teleurstelling”, reageerde de shorttracker, die bij het ongeval ook kneuzingen en bloeduitstortingen opliep. „Met de pijn valt het nu wel mee, maar dat ik voorlopig niet kan schaatsen, is een enorme domper.” Het incident vond dinsdag aan het eind van de middag plaats, bij het stallen van een nieuwe freesmachine. Nadat die klus geklaard was, stapte Knegt uit zijn vorkheftruck, die echter niet op de handrem stond. Het voertuig rolde een hellinkje af. „Ik stond net met mijn rug tegen het deurkozijn en mijn been raakte korte tijd bekneld tussen de heftruck en dat kozijn.”

„Heel jammer dat Sjinkie op het EK zijn kwaliteiten niet kan laten zien. Hij was afgelopen weekeinde in Almaty al bijzonder goed”, zei Otter, die dinsdagavond in allerijl het ziekenhuis opzocht. „Toen hij belde, merkte ik wel dat het niet goed was, normaal is Sjinkie heel nuchter.” Eenmaal gearriveerd was er al weer iets van de oude Knegt terug. Otter: „Het lijkt soms of hij tussen zijn oren geen pijn kent.” In 2016 liep Knegt ook een ernstige blessure op. Otter: „Toen dachten we zelfs: kan hij ooit weer schaatsen?”