Olympische Spelen: Trump volgt advies Japan

President Donald Trump zegt volledig te vertrouwen op het advies van de Japanse premier Shinzo Abe. „Hij zal de juiste beslissing nemen. Daar twijfel ik niet aan.”

Abe heeft al te kennen gegeven dat uitstel een serieuze optie is. „Abe is een grote vriend van Amerika”, vervolgde Trump. „We houden rekening met zijn wensen. Tot nu toe heeft hij met betrekking tot de Olympische Spelen fantastisch werk geleverd. We vertrouwen op zijn oordeel.”