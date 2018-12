'Kromo' en De Waard naar finale 50 vlinder

Een half uur nadat ze de wereldtitel had veroverd op de 100 vrij zette 'Kromo' in de halve finales van de 50 vlinder met 24,84 seconden de beste tijd neer. De Waard kwalificeerde zich met 25,17 als vierde voor de finale van vrijdag in het Chinese 25 meterbad.

Jesse Puts moet overwerk leveren om zijn titel te kunnen verdedigen op de 50 vrij. De 24-jarige Utrechter, de zo verrassende wereldkampioen van twee jaar geleden, klokte in de halve finales 21,12 seconden, precies dezelfde tijd als de Pool Pawel Juraszek. Zij eindigden daarmee op de gedeelde achtste plaats. Een swim-off tussen Puts en Juraszek bepaalt wie vrijdag de finale mag zwemmen.

De Amerikaan Caeleb Dressel is de grote favoriet om Puts op te volgen als wereldkampioen. Dressel was met 20,51 een klasse apart.