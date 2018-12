Vierde Nederlandse ’één-twee’ op WK kortebaan

Kromowidjojo pakte op de 100 meter vrije slag het goud, Heemskerk het zilver. „Ik ben nog steeds de tweede van Brabant, dat is eigenlijk wel een beetje jammer”, zei Heemskerk met een knipoog bij de NOS. „Maar ik ben ook wel de nummer twee van de wereld.”

De twee topzwemsters trainen samen samen onder hoofdcoach Marcel Wouda in Eindhoven. Bij afwezigheid van de Zweedse Sarah Sjöström domineerden ze het ’koninginnennummer’ in het 25 meterbad. „Ik wist dat het een duel tussen ons twee zou worden”, zei ’Kromo’. „Ik dacht: ik ga niet naar Femke kijken, maar mijn eigen race zwemmen. Mijn start was echt heel goed. Ik lag voor en ik bleef voor.”

Bij de WK kortebaan van 2010 zorgden Kromowidjojo en Heemskerk ook voor een een-tweetje op de 100 vrij. Op de 50 vrij was er toen goud voor de Groningse en zilver voor Hinkelien Schreuder, die twee jaar daarvoor op dezelfde afstand ook al zilver had gepakt achter Marleen Veldhuis.