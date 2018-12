Goffin naar ABN AMRO World Tennis Tournament

Goffin is de negende speler die is aangekondigd voor de 46e editie. Eerder werd al de komst van onder anderen de Duitser Alexander Zverev, de Kroaat Marin Cilic en de Japanner Kei Nishikori gemeld. Goffin werd dit jaar in de halve finale getroffen door een bal op zijn oog. ,,Hij was in een uitstekende vorm. Die bal op zijn oog was extreme pech, die hem vervolgens ook nog lange tijd hinderde. Gelukkig is hij weer helemaal hersteld en kunnen we hem opnieuw verwelkomen'', aldus toernooidirecteur Richard Krajicek.

Als gevolg van zijn blessure zakte Goffin uit de top 10, op dit moment is hij nummer 22 van de wereld. Het wordt de zesde keer dat de Belg meedoet in Rotterdam.