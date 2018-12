Hamilton: ’Verstappen wil titel afpakken’

De coureur van Mercedes weet dat er een nieuwe generatie racers klaarstaat om hem op te volgen. Hamilton zit in ieder geval tot en met 2020 in het stoeltje van de Britten en wil ’in die tijd beletten dat Ferrari en Red Bull een titel pakken’.

„Ik ben nog niet op mijn top, maar kom in de buurt. Een jongen als Max Verstappen wil me de titel afpakken en nu heb je Leclerc in een Ferrari en die wil ook indruk maken. Dat soort factoren motiveren me. Die kerels zijn allemaal een stuk jonger dan ik. Ik ben nu de op twee na oudste rijder en ik ben pas 33”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Focus

Hij vervolgt: „Hoe blijf ik beter en fitter dan al die gasten? Hoe blijf ik mentaal meer gefocust en doortastend? Max en Charles te snel af blijven, dat is mijn grootste focus.”

En dus is de Brit al druk bezig met het nieuwe seizoen. „De volgende maand ga ik uitpluizen hoe ik nog beter kan worden. Ik heb mijn team gevraagd om mij e-mails te sturen uit verschillende afdelingen. Ik heb ze gevraagd eerlijk te zijn, ze hoeven zelfs niet te zeggen van wie de feedback komt. Vertel me gewoon waar ik beter kan doen, en of er iets is dat ik heb gezegd dat de energie binnen het team heeft veranderd. Wat dan ook. Ik wil de beste aller tijden zijn en dan moet je ook op alle vlakken winnen.”