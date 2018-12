Laurent Meuwly completeert technische staf Atletiekunie

De Zwitser is coach van onder andere de Europese 400 meter hordenkampioenen Kariem Hussein (in 2014) en Lea Sprunger (in 2018). Ook is hij verantwoordelijk voor de successen van de Zwitserse 4x100 meter dames estafetteploeg, die vijfde werden tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in 2017. Meuwly zal zich met name richten op de begeleiding van atleten op de Atletiekunie-speerpunten 400 meter en 400 meter horden. Ook de estafettes 4x100 en 4x400 meter komen onder zijn verantwoordelijkheid te vallen.

Eind oktober organiseerde de Atletiekunie het coachcongres ’Close the gap’. Daarbij werden sessies georganiseerd om het gat met het prestatieniveau van de wereldtop te overbruggen. Dit gebeurde onder leiding van hoofdcoach Charles van Commenee en topcoaches Sven Ootjers (coach van Lisanne en Laura de Witte), Bart Bennema (coach Liemarvin Bonevacia, Nadine Visser, Churandy Martina en nu ook weer Dafne Schippers), biomechanicus Paul Brice en ook Meuwly was hierbij aanwezig. Hij verzorgde een presentatie voor tientallen Nederlandse coaches die gespecialiseerd zijn in sprintonderdelen. Meuwly maakte bij zijn inleiding indruk, zo valt te lezen in het verslag van de Atletiekunie van het congres. Niet alleen door de inhoud, maar zeker ook door zijn attitude. Citaat: ’De openheid van Laurent en de bereidheid om kennis te delen werd door de deelnemers als zeer prettig ervaren’.

De Atletiekunie leerde Meuwly in de drie dagen voorafgaand aan het congres nóg beter kennen. Hij doorliep toen met een kleinere groep coaches en topatletes als Lisanne en Laura de Witte een aantal inspirerende praktijk- en theoriesessies. Daarbij werd de opbouw van de atleet uitvoerig besproken. „Wees een fanaticus in de sportschool, zet je sport in het middelpunt en organiseer de rest er omheen.Omring jezelf met het beste team en voorkom blessures” is één van zijn citaten waarin hij zijn filosofie over training en topsport illustreerde.

Meuwly gaf inzicht hoe hij vanuit kracht/snelheid aan de ene kant en uithoudingsvermogen aan de andere kant toewerkt naar specifieke trainingen en ’special endurance’, de zogenaamde ’gepolariseerde training’. Ook de wetenschappelijke kant van training en coaching, onder andere in de vorm van raceanalyse, is een belangrijk aspect in zijn benadering.

Meuwly reageerde na de praktijksessies op Papendal erg enthousiast: „Het was een genoegen en een eer om in de afgelopen drie dagen hier op Papendal met zulke toegewijde atleten en hun coaches te werken. Kennis is als geld: om van waarde te zijn moet het circuleren, en in circulatie kan het in hoeveelheid toenemen en hopelijk in waarde”, zo schreef hij toentertijd op zijn Instagram-account.

Nederlands recordhoudster op de 400 meter Lisanne de Witte bedankte Meuwly: „Je hebt mij geïnspireerd om mijn focus terug te krijgen en heel hard te gaan trainen, dank je Laurent!” Toen Meuwly het verslag van het congres deelde op zijn Facebookpagina met de wens ’Ik kan niet wachten om de trainingsfilosofie, ontwikkeling op lange termijn, planning en best practices met mijn Nederlandse collega’s te delen’ kon hij niet bevroeden dat zijn voorganger Rana Reider daags erna zijn afscheid zou aankondigen, en hijzelf aan de slag zou gaan op Papendal.

In het persbericht over de aanstelling van Meuwly reageren zowel Roskam als Van Commenee:Roskam: „Laurent was de absolute nummer één op onze lijst en vormt een krachtige verrijking van onze technische staf. Zijn expertise op de 400 meter nummers, zowel vlak als horden, geeft een flinke impuls aan het programma waar ook de 4x400 meter estafettes, welke voor ons erg belangrijk zijn, van zullen profiteren. Samen met Bart Bennema is het sprint- en estafetteprogramma nu weer ijzersterk bemand.„Van Commenee: „Het is belangrijk dat we een flexibel coachteam hebben dat nauw samenwerkt en elkaar kan aanvullen en opvangen. Laurent past uitstekend in dat concept. Zijn sterke coaching stijl en brede inzetbaarheid zijn een enorme versterking van ons programma.”