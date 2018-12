Hulkenberg: ’Ontwikkeling bleef achter bij onze ambities’

„Het gat met de top drie was veel te groot. We zijn een fabrieksteam, we moeten in staat zijn om dat gat te dichten”, zegt de Duitser tegen Motorsport.com. „De ontwikkeling van de auto bleef achter bij onze ambities. We wilden meer. Dat moet komend jaar beter.”

De nieuwe technische regels kunnen daarbij helpen. „Met de voorvleugel beginnen we allemaal weer op nul. Die worden heel anders”, aldus Hulkenberg. „We moeten stappen maken. Het ziet er goed uit, maar het blijft speculatie. Je hebt geen idee welke vooruitgang de concurrenten boeken.”

„Vorig jaar waren we het zesde team, afgelopen seizoen eindigden we op plek vier. Die stap is erg goed”, ziet Hulkenberg. „De structuur in het team is beter geworden. Er kunnen de komende jaren mooie dingen gedaan worden.”

Komend seizoen krijgt Hulkenberg een nieuwe collega: Renault vervangt Carlos Sainz voor Daniel Ricciardo. Sainz vond nieuw onderdak bij McLaren.