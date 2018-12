Hockeymannen naar halve finale WK

In een uitverkocht Kalinga Stadion in Bhubaneswar versloeg Nederland het gastland met 2-1. Mink van der Weerden kroonde zich in de Indiase ’heksenketel’ tot matchwinner. Hij sloeg, tien minuten voor het einde, een strafcorner hard achter de doelman.

De andere treffers vielen in het eerste kwart. Akashdeep Singh had India nog op voorsprong gezet, waarna Thierry Brinkman voor de gelijkmaker zorgde.

Bondscoach Max Caldas miste in de verdediging Sander de Wijn, die wegens een blessure de rest van het toernooi vanaf de tribunes moet bekijken. Dat deed hij tussen meer dan 15.000 enthousiaste Indiërs die een spannende wedstrijd voorgeschoteld kregen.

Vooral de laatste vijftien minuten golfde het spel op en neer in een hoog tempo. Jeroen Hertzberger leek in de 47e minuut de 2-1 te maken. Tot grote vreugde van de uitzinnige Indiase fans werd het doelpunt echter afgekeurd door de videoscheidsrechter. Drie minuten later legde Van der Weerden de supporters alsnog het zwijgen op. Bij zijn vierde strafcorner had hij eindelijk geen last van de snelle Indiase uitlopers. Met een overtuigende push belandde de bal hard op plank in het doel.

Daarna was het alles of niets voor India. De doelman werd gewisseld om een veldspeler meer te creëren. De Indiase hockeyers drongen ook aan in de spannende slotfase. De Nederlandse defensie, met een uitblinkende doelman Pirmin Blaak, hield echter stand.

Oranje treft in de halve finale wereldkampioen Australië. Het is een kopie van de WK-finale van vier jaar geleden. In Den Haag walsten de Australische hockeyers toen over Nederland heen: 6-1.

De halve finales staan zaterdag op het programma. De andere halve eindstrijd gaat tussen België en Engeland.