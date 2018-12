Financieel directeur Slop vertrekt bij Ajax

Dat is hij in gesprekken met de raad van commissarissen (rvc) en algemeen directeur Edwin van der Sar overeengekomen.

„Ik ben inmiddels twintig jaar werkzaam bij Ajax”, vertelt de de 57-jarige Slop. „ Het waren hele intensieve jaren, met veel hoogtepunten en natuurlijk ook met minder leuke fases. Wat me altijd bij zal blijven zijn de bijzondere trajecten met buitenlandse clubs die hebben geleid tot grote transfers. Dan denk ik aan het vertrek van Zlatan Ibrahimovic naar Juventus en Jan Vertonghen naar Tottenham Hotspur. Maar ook aan de inkomende transfers zoals die van Cristian Chivu en Dusan Tadic.”

„Op financieel gebied blijven me altijd het internationale Financial Fairplay-overleg met de UEFA en de aandacht voor de beursnotering bij”, vervolgt Slop. „Maar ik ben ook Ajax-supporter, dus ik kijk met het meeste plezier terug op de vele prijzen die we hebben gewonnen en de mooie Europese duels die we in al die jaren hebben gespeeld. De tijd is nu gekomen om iets anders te gaan doen, waar ik me de komende periode rustig op ga richten.”

De geboren Amsterdammer laat een rijke club achter. Het eigen vermogen van Ajax was in september bijna 159 miljoen euro. Trainer Erik ten Hag en zijn spelers verdienden de afgelopen maanden ruim 60 miljoen euro in de Champions League en de huidige selectie van de nummer twee van de eredivisie is ook veel geld waard. Vorige week nog werd Frenkie de Jong in verband gebracht met een transfer van 75 miljoen euro naar Paris Saint-Germain.

De rvc van Ajax gaat snel op zoek naar een opvolger die in de ideale situatie door Slop kan worden ingewerkt.