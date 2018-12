Video: Opblaaspop blesseert keeper NEC

Ⓒ Screenshot YouTube

NIJMEGEN - Oliver Zelenika, de derde doelman van NEC, heeft woensdag de training vroegtijdig moeten verlaten. De keeper ging geblesseerd van het veld af, nadat hij erg knullig in aanraking was gekomen met een opblaasbare oefenpop, zo is te zien op een video van de Nijmeegse streekomroep RN7.