Mercedes niet, Red Bull wél met nieuwe achtervleugel in Melbourne

De constructeurskampioen van de afgelopen jaren was van plan om met een nieuwe achtervleugel op de proppen te komen in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, maar dat gaat niet door. Het nieuwe element wordt pas later deze maand in Imola of anders in mei in Miami verwacht. Red Bull, het team van Max Verstappen en Sergio Pérez, neemt in Australië wél een nieuwe achtervleugel in gebruik.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde eerder deze week al dat er geen ’magische oplossing’ is, maar dat het team probeert gestaag vooruitgang te boeken om in de buurt te komen van Ferrari en Red Bull. Door de introductie van de compleet nieuwe auto’s gaat het gedurende het seizoen sowieso om de ontwikkeling van de auto, die in veel gevallen ook nog een stuk lichter moet worden.

De Grand Prix van Australië is zondag (07.00 uur Nederlandse tijd) de derde race van het seizoen. Charles Leclerc (Ferrari) won de race in Bahrein, Verstappen ging een week later in Jeddah met de zege aan de haal.