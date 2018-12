Infantino durft te dromen: WK 2022 in meerdere landen

De Zwitser weet niet of een toernooi met 48 landen in een klein land als Qatar haalbaar is. Een probleem is dat het golfstaatje een moeizame relatie onderhoudt met buurlanden als Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. „Ik weet niet of het moeilijk is om het WK ook in buurlanden af te werken”, zei Infantino.

Bekijk ook: WK 2022 mogelijk in meerdere landen

„Natuurlijk volg ik ook het nieuws. Maar voetbal is geen politiek en soms komen dromen uit. We weten dat de meeste bonden in 2022 al naar 48 deelnemers willen. In dat geval heerst er in nog meer landen een WK-koorts en houden nog meer landen uitzicht om zich te kwalificeren.”

Aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaan al wel 48 landenploegen deelnemen.

Bekijk ook: FIFA wil al meer landen op WK 2022