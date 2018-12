De honger van Van Gerwen

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

VLIJMEN - Alle pijlen zijn tijdens het WK darts, waar Michael van Gerwen morgen zijn eerste partij speelt, op hem gericht. Wie brengt de nummer één van de wereld ten val? Het is bijna alleen nog nieuws als de Brabander een keer verliest. Sterker nog, ook in Londen kan Mighty Mike de komende weken alleen maar verliezen. Iedereen is erop gebrand om van deze topfavoriet uit Nederland te winnen.