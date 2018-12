’Cruijff’ geeft Ajax vleugels

Sinds het stadion van de Amsterdammers werd vernoemd naar de legendarische Nummer 14 Johan Cruijff bleef de ploeg van Erik ten Hag in eigen huis maar liefst 14(!) duels op een rij ongeslagen.

Het is lang geleden dat Ajax de eerste 14 thuiswedstrijden van een seizoen ongeslagen bleef, 21 jaar om precies te zijn, in 1997/1998.

Tagliafico

Tagliafico besloot de groepsfase, na zijn twee eerdere treffers in het thuisduel met AEK Athene, op drie goals. Daarmee is hij op dit moment de meest trefzekere verdediger in de huidige Champions League-jaargang.

De overige twee Ajax-goals werden gemaakt door Dusan Tadic. Het waren, met de voorrondes meegerekend, zijn zevende en achtste treffers in Europa. Klaas-Jan Huntelaar was de laatste Ajacied die zo trefzeker was in Europa. In het seizoen 2006/2007 vond de inmiddels 35-jarige spits destijds negen keer het doel.

Nicolas Tagliafico zet Ajax op 3-3. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN