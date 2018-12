’Benenbreker’ Quaresma laat weer van zich horen

Quaresma heeft een geweldig rechterbeen. De ene week schiet hij ze er met buitenkantje rechts in, de andere week schopt hij met datzeflde been tegenstanders het ziekenhuis in.

Tijdens de Europa League-wegstrijd tegen Malmö FF sloegen de stoppen weer eens door bij de Portugees. Na 64 minuten voetballen stond Besiktas in eigen huis met 1-0 achter tegen de Zweden. Als die stand op het scorebord blijft staan zullen de Turken zich niet plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. Dat werd Quaresma even te veel en geeft Malmö-verdediger Franz Brorsson een vreselijke schop.

De scheidsrechter twijfelde geen moment en stuurde Quaresma de kleedkamers in. Besiktas verloor uiteindelijk met 0-1 en is daardoor uitgeschakeld voor de Europa League.