’Van Barneveld kan stunten tegen Van Gerwen’

„Ik verwacht in de beginfase veel verrassingen, maar ik denk ook dat de bekende namen uiteindelijk gewoon ver gaan komen”, aldus Klaasen, die zich in 2006 tot beste van de wereld kroonde bij de BDO, in gesprek met RTL7.

Jelle Klaassen op archiefbeeld. Ⓒ ANP Pro Shots

Van Barneveld, die vijf wereldtitels op zak heeft, zit aan de moeilijke kant van het schema. Toch denkt Klaasen dat Barney een van de verrassingen kan worden in Londen. „Wie weet. Ik reken erop dat Michael van Gerwen een goed WK gaat draaien, maar als hij in de vierde ronde Raymond treft, krijgt hij het moeilijk. Hij heeft het namelijk altijd moeilijk tegen Raymond.”

Van Barneveld is nog helemaal niet bezig met een mogelijke clash met zijn landgenoot. Voor het eventueel zover is, moet hij eerst nog twee partijen winnen, zo weet hij. „Nee, het heeft niet zoveel zin om daar al aan te denken. Het kost veel te veel energie om daar nu al mee bezig te zijn, dat doe ik dan ook niet. Michael kan onderweg ook gewoon verliezen.”

Michael van Gerwen is tweevoudig wereldkampioen. Ⓒ EPA

Barney treft in de tweede ronde Darius Labanauskas of Matthew Edgar, die het eerst nog tegen elkaar opnemen. Bij een overwinning treft hij waarschijnlijk Adrian Lewis, de wereldkampioen van 2011 en 2012. „Ik weet nog niets eens wie mijn tegenstander in de tweede ronde wordt. Ik moet eerst die pot doorkomen, pas dan gaan we verder kijken. Ik moet me gewoon elke keer goed voorbereiden.”

De 51-jarige Van Barneveld kondigde vorige maand zijn afscheid aan. Na het WK van volgend jaar stopt de voormalig postbode met darten.

Van Gerwen is al jarenlang de nummer één van de wereld en is ook nu weer een van de topfavorieten voor de titel, die hij in 2014 en 2017 al eens veroverde. De Brabander treft in zijn eerste partij Alan Tabern of Raymond Smith.

Klaasen neemt het in zijn eerste partij op tegen Keegan Brown of Karel Sedlacek.