De Zwaan begint WK met simpele zege

De Leidschendammer, een van de dertien Nederlanders die in actie komen, moet zich nu razendsnel gaan voorbereiden op zijn volgende partij. Later op de avond treft hij regerend wereldkampioen Rob Cross in Ally Pally.

Nitin Kumar baalt. Ⓒ PDC

De 22-jarige De Zwaan begon sterk tegen de elf jaar oudere Kumar - die door de bookmakers het laagst van alle deelnemers werd ingeschat - en won de eerste set met 3-0. The Black Cobra had in de tweede een stukje lastiger met The Royal Bengal en had de setwinst pas na vijf legs binnen.

De derde set begon met drie breaks, waardoor De Zwaan een 2-1 voorsprong nam en voor de wedstrijd mocht gaan gooien. Dat deed de nummer 44 van de wereld met verve, waardoor nu Cross wacht. De Engelse darter debuteerde vorig jaar in Alexandra Palace en verbaasde vriend en vijand door de wereldtitel te veroveren. In de halve finale versloeg hij destijds Michael van Gerwen.

„Ik was een beetje nerveus en daardoor begon ik scherp aan de wedstrijd, maar vervolgens viel de druk een beetje weg en belandden de pijlen er telkens net onder”, aldus De Zwaan tegenover RTL7. „Misschien was ik met mijn hoofd ook al een beetje bij mijn volgende wedstrijd met Cross. Maar goed, de eerste winst is binnen.”

In 2016 was De Zwaan ook van de partij op het WK en strandde hij in de eerste ronde.