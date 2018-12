Serie A-club heeft Excelsior-speler in vizier

Er is een serieuze kans dat de huidige nummer twaalf van de Serie A deze winterse transferperiode al aanklopt bij Excelsior. De middenvelder is meermaals bekeken door scouts van de club uit Florence.

Zij zijn gecharmeerd geraakt van de speler, die bezig is aan zijn eerste jaar in de Eredivisie. Bij de Kralingers geldt hij als een echte ‘voetballende’ nummer zes, maar hij duikt als jonge speler ook op in de top van de datalijstjes in de Eredivisie als het gaat om geslaagde tackles en balveroveringen. Het is wat hem in de rapporten van de Italianen tot een zeer interessante speler maakt.

Pantaleo Corvino, technisch manager van Fiorentina, heeft tegenover Italiaanse media al toegegeven dat Schouten op het lijstje van mogelijke versterkingen staat en dat afgezanten van de club meermaals voor hem zijn afgereisd naar Rotterdam.

Schouten werd opgeleid bij ADO Den Haag en kwam afgelopen zomer via Telstar bij Excelsior terecht. Dat legde hem voor drie jaar vast.