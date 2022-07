Babel en Clement trainen mee met Jong Ajax

Premium Voetbal

Bas Dost voelt pure goalgetter nog in zich: ’Hoeveel goals? Véél’

Even had Bas Dost (33) in het hoofd de voetbalwereld te laten voor wat hij is. „Ja, ik heb met de gedachte gespeeld om te stoppen”, geeft de spits toe. Maar toen kwam FC Utrecht. In één klap was daar weer het gevoel dat hij de laatste jaren een beetje was kwijtgeraakt bij Eintracht Frankfurt en Club...