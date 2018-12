Dekker komt met schrik vrij tegen vrouw

De Emmenaar versloeg The Lancashire Rose, viervoudig wereldkampioen bij de vrouwen, met 3-1 in sets.

Ashton kwam in Ally Pally op met het toepasselijk nummer On A Mission van Gabriella Cilmi, waarin werd gezongen: „Ik ben een vrouw op een missie. Niets kan me stoppen, ik ben sterker dan ooit.”

Dekker, de nummer 43 van der wereld, werd door Ashton direct met zijn rug tegen de muur gezet. Terwijl de Engelse met een score van 140 begon, gooide de duidelijk nerveuze Dekker 83 en 44.

Met de steun van het publiek, dat massaal haar naam scandeerde, pakte Ashton brutaal een 2-0 voorsprong. Dankzij een finish met bulls-eye won ze tot afgrijzen van Dekker zelfs de eerste set. Pijnlijk detail: de Nederlander kreeg geen pijl op een dubbel.

Dekker toonde in de tweede set veerkracht. Hij brak Ashton en behield vervolgens, dankzij drie missers van zijn opponente, ook zijn eigen leg. Tot zijn grote opluchting trok hij via dubbel acht stand gelijk.

Dekker nam in de derde set voor het eerst een voorsprong, maar liet Ashton vervolgens ook weer terugkomen. In de vijfde leg herpakte hij zich en tilde hij de stand naar 2-1 in sets. In het derde bedrijf hield Dekker zijn hoofd koel. Bij een 2-1 voorsprong in legs miste hij twee wedstrijdpijlen, maar zijn derde was raak.

Druk

Op voorhand werd al gevreesd voor een lastige avond voor Dekker. „Ik wens Jan veel succes. Laten we eerlijk zijn, het publiek zal niet aan zijn kant staan”, aldus voormalig topdarter (en tegenwoordig analist bij Sky Sports) Wayne Mardle. „Jan zal niet blij zijn met Lisa, want de druk ligt toch bij hem en dat weet hij”, stelde The Mouth from The South.

Hype

Dekker was zich op voorhand bewust van zijn taak. „Er is de afgelopen weken een hele hype omheen gebouwd. Ik moet me daar op het podium voor afsluiten en gewoon mijn eigen spel spelen”, aldus Doubledekker in gesprek met RTL7. „Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik denk dat ik de betere speler ben. Maar ik moet het nog wel even doen.”