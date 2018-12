Dekker gelooft ogen niet: ’Waar zijn we mee bezig?’

De Nederlander trok na een moeizame start met pijn en moeite de zege over de streep tijdens de eerste WK-wedstrijd ooit tussen een man en vrouw.

„Het was rollercoaster, echt waar. De spanning, de mensen in de zaal, het boegeroep... Het was gewoon een aparte dag, maar gelukkig heb ik gewonnen. Dat was het enige dat telde voor mij”, aldus Doubledekker in gesprek met RTL7.

Jan Dekker wist niet wat hij meemaakte tijdens de eerste set. Ⓒ screenshot

De 48-jarige The Lancashire Rose, al vier keer wereldkampioene bij de BDO, begon brutaal en pakte dankzij een gemiddelde van 107 en drie gewonnen legs op een rij direct een 1-0 voorsprong in sets. Dekker schrok daar behoorlijk van, zo bekende hij.

„Wat zij gooide, ik dacht echt even: dat kun jij helemaal niet. Waar zijn we mee bezig? Ze speelde echt fantastisch. Gelukkig pakte ik het daarna op zich wel lekker op. Ik ben echt blij dat ik de zege alsnog over de streep heb kunnen trekken.”

Dekker ergerde zich tijdens de wedstrijd zichtbaar aan het publiek, dat massaal de kant van Ashton koos. Tot zijn eigen opluchting slaagde hij er uiteindelijk in om de fans de mond te snoeren.

