De druk van het ’moeten’ bij PSV

Valentijn Driessen Ⓒ De Telegraaf

Ongeacht wat er gebeurt tegen De Graafschap, bij FC Utrecht en Roda JC voor de beker; Ajax begroet 2019 fluitend na het spektakelstuk tegen Bayern München, twaalf ongeslagen Champions League-ontmoetingen en Europese overwintering. Zeker tot en met de dubbel in de achtste finales van de Champions League in februari/maart 2019 zal Ajax vol in de schijnwerpers staan en moet koploper PSV het tot eigen frustratie doen met een stek in de schaduw.