Mogelijk doemscenario dreigt voor landskampioen 2020

Voor de Nederlands landskampioen van het seizoen 2019/2020 is het te hopen dat Ajax zijn goede reeks in de Champions League voortzet. Nederland bezet momenteel de elfde plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA, Oostenrijk neemt de twaalfde plaats in beslag en zit Nederland op de hielen.

Het wordt lastig om de belangrijke elfde plaats te behouden. Zeker omdat Salzburg en Rapid Wien goede zaken deden door te overwinteren in de Europa League. Voor Nederland is het cruciaal om de elfde plaats in bezit te houden. Als Nederland een plek zakt, dan kwalificeert de kampioen van 2020 zich niet rechtstreeks voor de Champions League.

Alle hoop is nu gevestigd op Ajax om genoeg punten binnen te halen en de elfde plaats in bezit te houden.