De Zwaan vliegt eruit bij WK darts

Voor De Zwaan was de partij met Voltage al zijn tweede partij van de dag. Eerder op de avond rekende hij eenvoudig af met de Indiër Nitin Kumar.

De al warm gegooide darter uit Leidschendam begon sterk tegen Cross en won de eerste set op overtuigende wijze: 3-0. De Engelsman werd daardoor echter abrupt wakker geschud en nam het initiatief over om het vervolgens niet meer uit handen te geven.

De Zwaan was ondanks zijn beste gemiddelde ooit op een televisietoernooi (ruim 107 per drie pijlen) niet in staat om Cross bij te benen en verloor drie sets op een rij, waardoor zijn tweede WK-avontuur na één dag al voorbij is. In 2016 was De Zwaan ook van de partij, maar strandde hij in de eerste ronde.