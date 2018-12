Buitenlandse investeerder komt er niet in bij Twente

Bij zijn presentatie in Enschede bezwoer Van der Kraan, dat FC Twente niet het voorbeeld van Vitesse, Fortuna Sittard en FC Den Bosch zal volgen.

„Dat is een onmogelijkheid. Het is een van de zaken waar we het uitvoerig over hebben gehad met elkaar. FC Twente is van Twente en blijft van Twente. Dat gaan we niet veranderen.”

„De situatie is ook anders dan bij bijvoorbeeld Vitesse of Fortuna. Als je in de regio zelf niet het draagvlak krijgt dan ben je genoodzaakt om verder te kijken. FC Twente zit echter in de gelukkige omstandigheid, dat er een ontzettend groot draagvlak is”, aldus Van der Kraan, die ondanks de opbloei van zijn huidige club FC Den Bosch onder Kakhi Jordania besloot gehoor te geven aan de lokroep uit Enschede.

„FC Twente is in mijn ogen de nummer vier van Nederland en FC Den Bosch zit ergens tussen twaalf en dertig. Dan is de keuze toch niet zo moeilijk.”