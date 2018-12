ADO zoekt houvast met Falkenburg in de spits

De coach, die Tom Beugelsdijk laat terugkeren in de basis, houdt voorlopig goed betaalde specialisten op de bank voor de veelzijdige Falkenburg. Een van nature aanvallende middenvelder die de spitspositie óók kan invullen, bewees hij eerder in zijn carrière. Na drie basisplaatsen en zes invalbeurten dit seizoen staat hij trouwens nog droog. „Je hebt drie spitsen, daar moet je een keuze uit maken”, zegt Groenendijk nu. „Als je iemand de kans geeft, en dat is nu Erik, dan wil je dat voor een paar wedstrijden doen. In de situatie waarin we zitten (ADO staat twaalfde, red.) wil je ook houvast creëren.”

Necid is na negen basisplaatsen en één doelpunt reserve, terwijl Zhang na zijn deelname aan de Aziatische Spelen en een enkelblessure ook nog niet verder is gekomen dan twee invalbeurten. „Je moet het niet alleen bij de spits neerleggen, het is iets voor het hele team, dat moeilijk kansen creëert”, weet Groenendijk.

El Khayati

Nasser El Khayati, die bij nagenoeg alle ADO-goals was betrokken, is zó belangrijk dat hij als een door het elftal zwervende magneet op zijn medespelers werkt. Ze weten dat hij de man is van de ideeën en oplossingen en leveren alles bij hem in. Terwijl El Khayati met een balvaste spits dicht bij de goal waarschijnlijk nog vaker in scoringspositie komt.

„Dat is vaak iets wat in een ploeg ontstaat, dat jongens Nasser nu meer zoeken vanwege zijn doelpuntenaantal”, ziet Groenendijk. „Maar uiteindelijk moet de spits, wie dat ook is, natuurlijk het eindstation zijn. Daar zijn we nog niet echt goed in geslaagd.”

