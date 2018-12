’Het project Tokio is begonnen voor Kromowidjojo’

De prima donna van het Nederlandse zwemmen keerde zonder goud in de bagage terug uit Schotland en dat was, in combinatie met haar afmelding op de prestigieuze 100 meter vrije slag, bij haar volgers reden tot enige ongerustheid. De enige die zich ogenschijnlijk geen enkele zorgen leek te maken, was de zwemster zelf. Heus, zo stelde ze haar toehoorders in augustus gerust, niemand hoefde zich zorgen te maken. „Kromo weet wat er in haar koppie omgaat. Het Projectje Tokio is begonnen.”

Superbelangrijk leermoment

Het afsluitende toernooi van kalenderjaar 2018 in het Chinese Hangzhou was door bondscoach Marcel Wouda aangemerkt als high pressure performance moment. Na het warmdraaien tijdens de World Cups kortebaan in achtereenvolgens Peking, Tokio en Singapore, waar Kromowidjojo twee van de drie finales op de 100 vrij op haar naam schreef, was de WK op Chinese bodem zoals Wouda het noemde ’een superbelangrijk leermoment’. „Kromowidjojo en ook Femke Heemskerk zijn dusdanig ver doorontwikkeld, dat ze er tijdens de races waar het écht om draait moeten staan. Dit zijn functionele wedstrijden in dienst van de Spelen van Tokio.”

Sjöström

Dat de Zweedse Sarah Sjöström in China op het appèl ontbrak, deed voor Wouda niets af aan de glans van de gouden (100 meter vrije slag) en zilveren (4 x 50 gemengd wissel) medailles van Kromowidjojo. Dan moet Sjöström er maar zijn, zo meende hij. Fijntjes wees hij op de drie Wereldbekers van november in Azië, waar de Zweedse alleen in Singapore het Nederlandse duo de baas was. „Het is beslist geen uitgemaakte zaak dat ze wint zodra ze start.”

Ook voor Kromo was het om het even of Sjöström wel of niet present was. Of ze nu moet battlen tegen haar Scandinavische rivale of haar eigen race moet zwemmen, op het hoogste mondiale podium is het Kromo blijkbaar om het even. Nee, zo zei ze, ze had onderweg eigenlijk geen enkele tegenstander in het vizier gehad. Ze bracht, tijdens de nababbel, het binnenhalen van een wereldtitel terug tot de kern. Het gaat om de verlossende plaat en verder niets. „Eigenlijk heb ik in de finale geen enkele tegenstander gezien.”