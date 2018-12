Hockeymannen ruiken finale: ’We kunnen Australië pakken’

En waar de spelers van Oranje de kwartfinale al in een kolkende ambiance afwerkten, kijken ze nog meer handenwrijvend richting de halve finale. „Dit was maar een kwartfinale”, aldus Thierry Brinkman, man van de gelijkmaker tegen India. De halve eindstrijd, zo wist Brinkman, dát wordt pas een duel. De Europees kampioen tegen de wereldkampioen. De herhaling van de WK-finale van 2014 in Den Haag bovendien, een nachtmerrie die door de Aussies met 6-1 werd gewonnen. „Een mooie, zware wedstrijd. En we kunnen ze pakken.”

Nee, zo verzekerde Brinkman, hij had niet liever tegen Engeland of België gespeeld, de twee ploegen die de andere halve finale betwisten. Het is lood om oud ijzer, verzekerde hij. „Het maakt niet uit tegen welk land je speelt. Heus, bij de laatste vier van een WK tref je echt geen koekenbakkers aan.”

Hoogtepunt

De gelijkmaker tegen India in de kwartfinale was het sportieve hoogtepunt uit zijn loopbaan, Brinkman kon het niet ontkennen. Aan enige vorm van borstklopperij wenste hij evenwel niet te doen. „Het gaat niet om mij”, haastte hij te benadrukken. „Het maakt me echt geen moer uit wie die bal er in tikt, als het maar gebeurt. Toevallig was ik het dit keer. Het gaat mij vooral om de manier waarop deze overwinning tot stand kwam. Dit was een zege van het collectief.”

