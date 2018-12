Handbalsters beginnen ’niet uitgerust’ aan halve finale EK

„Die onwijs grote hal helemaal vol, daar doe je het wel voor”, zegt de nieuwe aanvoerster van Oranje. Abbingh heeft op dit EK zo’n beetje de rol van de aangeslagen Nycke Groot overgenomen in de ploeg van bondscoach Helle Thomsen. „Ik scoor nu minder, waardoor het lijkt of ik niet lekker in het toernooi zit. Maar ik ben nu niet alleen aanvaller, ik moet ook in de verdediging bijspringen en meer de opbouw vanuit het midden doen. Dus dat betekent juist de andere speelsters lanceren”, zegt de Groningse, die op het WK van een jaar geleden nog tot 58 doelpunten kwam, maar nu ’pas’ op 21 treffers staat.

Andere dynamiek

„We hebben onszelf verrast op dit EK”, zegt de 26-jarige Abbingh. „Voor het toernooi vreesden we nog dat we de poulefase misschien niet eens zouden overleven, zo weinig vertrouwen was er door het wegvallen van twee cirkelspeelsters van wereldklasse (Danick Snelder en Yvette Broch). Maar er is onverwacht een andere dynamiek in de ploeg ontstaan en nu staan we toch ’gewoon’ weer in die halve finale.”

Abbingh beseft wel dat het nog een hele klus wordt tegen Frankrijk, de regerend wereldkampioen die op de Olympische Spelen van Rio 2016 voorkwam dat Oranje in de eindstrijd kwam. „Frankrijk zal extra motivatie krijgen als de hal helemaal vol fans zit, maar het kan ook extra druk geven. Hoe dan ook, we zijn gewaagd aan elkaar, ook al is Frankrijk iets in het voordeel. Het is sowieso een sterke ploeg met een strakke dekking; het komt bijna niet voor dat ze twintig doelpunten tegen krijgen.”

Weinig blessures

Ze hoopt wel dat haar ploeg fit genoeg begint aan het duel. „Het is een wonder dat er zo weinig blessures in onze ploeg zijn, na drie wedstrijden in vier dagen. Dat is echt slopend. Op de dag dat we niet hoefden te spelen, moesten we ook nog eens reizen. We beginnen dus niet echt uitgerust aan de halve finale, terwijl dat op zo’n belangrijk toernooi wel het geval zou moeten zijn.”