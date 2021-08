Video: Deense baanwielrenner scheldt Britse tegenstander huid vol na valpartij

Tijdens de wedstrijd tussen Denemarken en Groot-Brittannië botste de Deen Fredrik Madsen keihard op de Brit Charlie Tanfield, die achterop was geraakt bij zijn ploeggenoten.

Tanfield reed vlak voor de Denen en had helemaal niets in de gaten over de achteropkomende tegenstanders. De Deense kopman Madsen zag op zijn beurt Tanfield niet en knalde bovenop de Brit, waarna beiden onderuit gingen.

Madsen was woest en vloekte en tierde tegen de op de grond liggende Tanfield. „Fuck this!”, schreeuwde de Deen, terwijl hij met zijn helm smeet en zijn handdoek weggooide. Denemarken was bezig aan een ijzersterke tijd en daarmee op weg naar de finale, maar door de val zitten ze even in de wachtkamer. Waarschijnlijk krijgt de ploeg een solo-herkansing, maar die rijden ze dan al wel met aardig wat meters in de benen.

