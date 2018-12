Onana ’loost’ Ziyech en hoort bij beste tien

De 22-jarige keeper uit Kameroen behoort tot de tien overgebleven kandidaten. Zijn Marokkaanse clubgenoot Hakim Ziyech stond ook op de ’longlist’ van 34 spelers, maar is afgevallen.

Onana heeft concurrentie van onder anderen Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Medhi Benatia en Mohamed Salah, de winnaar van vorig jaar. De Egyptische aanvaller van Liverpool is nu weer de favoriet. Salah bereikte met zijn Engelse club de finale van de Champions League en werd zelf topscorer van de Premier League.

Onana blonk dit seizoen al vaak uit onder de Amsterdamse lat in de Champions League. Hij heeft zich met Ajax geplaatst voor de achtste finales. De laatste keeper die tot beste voetballer van Afrika werd uitgeroepen, was de Marokkaan Zaki Badou in 1986.

Talent van het Jaar

Onana was ook genomineerd voor de prijs voor het talent van het jaar, maar hij behoort na de eerste stemronde onder leden van de Afrikaanse voetbalbond CAF niet tot de drie overgebleven kandidaten. Dat zijn Achraf Hakimi, Franck Kessié en Wilfred Ndidi. De prijzen worden op 8 januari in de Senegalese hoofdstad Dakar uitgereikt. De bondscoaches en aanvoerders van de Afrikaanse landen, voetballegendes van het continent en een selecte groep journalisten mogen dan ook stemmen voor de prijzen die worden uitgereikt door de CAF.