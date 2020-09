Nick Viergever kritisch op scheidsrechter: ’Bal kwam op mijn schouder’

„De bal stuiterde op mijn schouder. Ik was er van overtuigd dat de penalty na het bekijken van de beelden zou worden teruggedraaid. Maar dat gebeurde niet”, aldus een teleurgestelde Viergever. „Ik raakte ’m honderd procent met mijn schouder. De scheidsrechter zei dat ik met mijn arm naar de bal ging en dat het daarom een strafschop was. In de tweede helft vertelde hij nog dat de videoscheidsrechter de situatie blijkbaar niet goed genoeg kon zien.”

Aan het begin van de tweede helft kreeg PSV zelf een penalty. Philipp Max zorgde er zo voor dat de Eindhovenaren nog een punt overhielden aan de ontmoeting in Almelo. Viergever was blij dat hij weer eens een hele wedstrijd mocht spelen. „Ik raakte geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Vitesse. Dan mis je de hele voorbereiding. Het is logisch dat andere jongens dan spelen. Ik moest ervoor zorgen zelf fit te worden en laten zien dat ik er klaar voor was. Vandaag liet de trainer mij spelen.”

„Het was duidelijk niet goed”, vervolgde Viergever over het duel in Almelo. „Dit voelt als een nederlaag. Het is een belangrijke dag om van te leren voor ons. Na een Europees duel moet je er staan. Er was voor rust weinig dynamiek, we leden veel balverlies. Heracles deed dat beter.”

Verloren duels

„De eerste helft zaten we niet goed in de wedstrijd. We verloren veel duels”, zei trainer Roger Schmidt, die zag dat zijn elftal het lastig had met de opportunistische strijdwijze van Heracles. Coach Frank Wormuth liet zijn spelers vaak de lange bal spelen. „Daar moeten wij ook op voorbereid zijn”, vindt Schmidt. „Zelf waren we in balbezit niet goed genoeg en te slordig.”

PSV speelde tegen Heracles opnieuw met enkele nieuwe basisspelers. Schmidt: „Het is een drukke periode. Het is belangrijk om iedereen fit te houden. De wedstrijd tegen Rosenborg van donderdag is ook weer belangrijk.”

Aanvoerder Denzel Dumfries was teleurgesteld over het spelniveau. „We begonnen heel slecht aan de wedstrijd en wonnen amper tweede ballen. Dan roep je het over jezelf af”, zei hij. „We waren er denk ik niet bij met ons hoofd. Het was slap. Dit mag ons niet overkomen. In de tweede helft brengen we wel wat meer energie, maar over het geheel was het te weinig.”