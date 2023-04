Boze assistent John de Wolf spreekt Feyenoord-aanhang toe: ’Gebruik je verstand’

Kopieer naar clipboard

John de Wolf spreekt het publiek toe. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - John de Wolf heeft woensdagavond het publiek in De Kuip kort toegesproken. De assistent-trainer van Feyenoord deed dat nadat de halve finale in de strijd om de KNVB-beker tegen Ajax in de tweede helft werd gestaakt nadat Ajax-middenvelder Davy Klaassen op zijn hoofd werd geraakt door een voorwerp uit het publiek. Klaassen verliet het veld met een flinke wond op zijn hoofd.