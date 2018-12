Malestein krijgt tegen Frankrijk herkansing van Thomsen

De hoekspeelster was eerder dit toernooi naar de tribune verwezen om plaats te maken voor debutante Dione Housheer. De Deense coach draait de rollen nu weer om voor het treffen met Frankrijk. „Ik wil twee speelsters voor de rechterhoek hebben”, licht ze haar besluit toe. Het betekent dat Housheer, die meer voor de opbouw is, tegen Frankrijk uit de ploeg verdwijnt. Ze blijft wel achter de hand.

Angela Malestein moest tegen Duitsland genoegen nemen met een tribuneplaats. Ⓒ ANP

Debbie Bont is dit toernooi eerste keus op de positie in de rechterhoek, waardoor Malestein al weinig speeltijd kreeg. In haar invalbeurten toonde ze niet haar beste vorm. De bondscoach geeft de speelster - die behoorde tot de vaste kern die het de afgelopen jaren zo goed deed op de grote toernooien - nu toch weer een nieuwe kans.