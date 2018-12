Jahanbakhsh kan tegen Chelsea eindelijk weer minuten maken

De Iraanse aanvaller kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Chelsea zijn rentree maken. Een blessure hield Jahanbakhsh de afgelopen weken aan de kant.

De 25-jarige vleugelspits werd afgelopen seizoen in dienst van AZ met 21 doelpunten topscorer van de Eredivisie. Het leverde Jahanbakhsh een transfer op naar Brighton, dat zo’n 25 miljoen euro betaalde aan AZ. De Iraniër zat aanvankelijk vooral op de bank, maar stond in de laatste vier wedstrijden voor zijn blessure steeds in de basis. Hij wacht nog op zijn eerste doelpunt in de Premier League.

Morata

Bij Chelsea is het onzeker of Alvaro Morata kan meedoen. De Spaanse spits, die vijf doelpunten maakte in de Premier League, viel donderdag met een knieblessure uit in het Europese duel (2-2) met de Hongaarse club MOL Vidi.

