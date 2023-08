CDA’ers Boswijk en Van den Brink stellen Kamervragen over zakendoen met Russische clubs

Volgens Boswijk ’maakt Nederland beleid die relaties met landen moet bevorderen of door middel van sancties probeert te beïnvloeden’.

Om te vervolgen: „En het lijkt ons onwenselijk dat Russische oligarchen ondanks hun steun aan Poetin en de oorlog in Oekraïne wel ongestoord hun soms lucratieve hobby kunnen beoefenen.”

Ajax had eerder interesse in de in Rusland geboren Eduard Spertsyan. Oekraïner Evgeniy Levchenko zei eerder dat Ajax indirect de Russische oorlog tegen Oekraïne sponsort als de club Spertsyan van FK Krasnodar zou kopen.