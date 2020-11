Stand van zaken Champions League: spanning bij Man United; Barcelona kan zich al plaatsen

Groep E:

18.55 uur: FK Krasnodar - Sevilla

18.55 uur: Rennes - Chelsea

De kaarten in Groep E lijken wel geschud. Het Chelsea van Hakim Ziyech en het Sevilla van Luuk de Jong hebben allebei 7 punten, Krasnodar en Stade Rennes beiden pas eentje. Willen de twee laatste ploegen nog een laatste gooi naar overwintering in het miljenenbal doen, dan zullen ze vandaag moeten winnen.

Chelsea-middenvelder Hakim Ziyech. Ⓒ Reuters

Groep F:

21.00 uur: Borussia Dortmund - Club Brugge

21.00 uur: Lazio - FC Zenit

Borussia Dortmund leidt deze poule met 6 punten, maar het kan nog spannend worden in de strijd om de twee bovenste plaatsen. Lazio volgt Dortmund met 5, terwijl Club Brugge er 4 heeft. De Belgen zouden zichzelf met een resultaat in Dortmund een goede dienst bewijzen, terwijl voor Lazio een zege op Zenit een must lijkt om te willen overwinteren in de Champions League.

Kan Ruud Vormer met Club Brugge voor een verrassing zorgen in Dortmund? Ⓒ EPA

Groep G:

21.00 uur: Dinamo Kiev - Barcelona

21.00 uur: Juventus - Ferencvaros

Barcelona beleeft momenteel roerige tijden, maar is in de Champions League nog foutloos. Als de equipe van Ronald Koeman vanavond in Kiev wint, is het zelfs al verzekerd van een plaats in de achtste finales. Dat moet het dan wel doen zonder Frenkie de Jong en Lionel Messi, die in Spanje zijn achtergebleven. Matthijs de Ligt kan met Juventus ook al een ticket voor de laatste zestien bemachtigen. Daar is wel een thuiszege op Ferencvaros voor nodig.

Ronald Koeman kan zich met Barcelona vanavond al verzekeren van een ticket voor de achtste finales. Ⓒ AFP

Groep H:

21.00 uur: Manchester United - Basaksehir

21.00 uur: Paris Saint-Germain - RB Leipzig

Een spannende vierde speelronde in Groep H. Manchester United en RB Leipzig hebben beiden 6 punten en treffen ieder een team (Basaksehir en Paris Saint-Germain) dat er 3 heeft. De Engelsen en de Duitsers kunnen een slag slaan, maar als de Turken en/of de Fransen een resultaat boeken, is de groep weer helemaal open.

Spanning in Groep H, waar het RB Leipzig van Marcel Halstenberg (l.) en het Manchester United van Donny van de Beek goede zaken kunnen doen. Ⓒ BSR Agency

