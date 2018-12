Cross lovend over De Zwaan: ’Speciaal en fenomenaal’

„Jeffrey kwam ijzersterk uit de startblokken”, zei Cross tegenover RTL7. „Ik startte niet zoals ik wilde, maar kon me gelukkig snel herpakken. Jeffrey is echt een pechvogel, want van veel andere spelers had hij in deze vorm gewonnen. Het is echt een speciale jongen en wordt een grote speler, let op mijn woorden.”

Harde cijfers

De Zwaan zelf baalde natuurlijk, maar kon zich uiteindelijk wel neerleggen bij zijn nederlaag tegen de titelhouder. „Ik gooi een gemiddelde van 106,9, dus een 3-1 nederlaag zijn eigenlijk te harde cijfers voor het niveau dat ik heb gehaald”, aldus de 22-jarige speler uit Rijswijk.

„Maar Cross gooit alles uit. Ik sta te wachten op 32, op 40, op 16... maar ik krijg geen kans om het af te maken. Hij finisht elke keer.” Na afloop van het duel pakte Cross zijn opponent even stevig vast. „Wat jij stond te doen, was fenomenaal”, vertelde De Zwaan wat Cross hem toefluisterde. Maar meer dan de complimenten hield De Zwaan aan de wedstrijd niet over. Uiteindelijk staat Cross ’gewoon’ in de tweede ronde.