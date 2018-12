Kromowidjojo pakt ook wereldtitel op 50 vlinder

De 28-jarige Groningse was vrijdag de beste op de 50 meter vlinderslag, een dag eerder had ze al de 100 meter vrije slag gewonnen. Kromowidjojo vlinderde in het Chinese 25 meterbad naar het goud in 24,47 seconden, een nieuw Nederlands record.

Favoriete

Bij afwezigheid van de Deense Jeanette Ottesen, die twee jaar geleden in Windsor wereldkampioene kortebaan werd op de 50 vlinder, en Sarah Sjöström uit Zweden was de zwemster uit Sauwerd de favoriete voor het goud. Kromowidjojo maakte haar status opnieuw waar. Ze nam al bij de start een voorsprong en liep na het keerpunt verder uit. Met machtige slagen haalde Kromowidjojo haar tweede wereldtitel in twee dagen binnen. Ze heeft nu net als Femke Heemskerk zes medailles gepakt in Hangzhou.

De Nederlandse topzwemsters waren onderdeel van de ’zilveren’ estafetteploegen op de 4x100 vrij, 4x50 vrij gemengd en 4x50 wissel gemengd. Ze pakten op de estafette ook brons mee op de 4x50 wissel. Heemskerk veroverde achter ’Kromo’ zilver op de 100 vrij en brons op de 200 vrij.

De Waard

Maaike de Waard eindigde op de 50 meter vlinderslag als vijfde in 25,32. Kromowidjojo kreeg op het podium gezelschap van Holly Barratt uit Australië - die 24,80 klokte - en de Amerikaanse Kelsi Dahlia. Zij finishte in 24,97.